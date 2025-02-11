Задержан руководитель ГВСУ Минобороны Абаев

Задержан руководитель Главного военно-строительного управления (ГВСУ) №4 Военно-строительного комплекса (ВСК) Минобороны Астемир Абаев. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Источник полагает, что Абаева задержали по обвинениям, связанным с деятельностью ГВСУ №4 в Дагестане. Там ГВСУ строит около 70 объектов в качестве подрядчика.

Астемир Абаев был назначен руководителем ГВСУ №4 ВСК Минобороны несколько лет назад. Он сменил на этой должности Магомеда Чамаева. Чамаева же перевели в Москву на должность заместителя начальника СУ №415 «ГВСУ-4».

Недавно арбитражный суд Москвы по иску Минобороны России взыскал с Военно-строительной компании (ВСК), которая является одним из крупных подрядчиков военного ведомства, порядка 22 млн рублей неосновательного обогащения.

При выполнении строительно-монтажных работ «по Республике Дагестан» стоимость построенной насосной станции была завышена на вышеуказанную сумму.

Ранее с разработчика транспорта для Минобороны взыскали 10 млн рублей.