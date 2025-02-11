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Мать бойца ВС РФ обвинила невестку в браке по расчету

Ura.ru: мать бойца из ХМАО обвинила невестку в браке по расчету
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Pexels

В Ханты-Мансийском автономном округе мать бойца, не вернувшегося из зоны боевых действий, обвинила невестку в том, что она вышла замуж по расчету. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам матери солдата, ее сын был женат всего шесть дней. После того как он не вернулся из боя в Курской области, женщина, которую мать солдата назвала «счастливой вдовой», начала получать все полагающиеся выплаты.

Собеседница издания считает, что ее сын стал жертвой брачной аферистки, которая уговорила его подписать контракт с Минобороны.

«Надеюсь, власти обратят на нас внимание и призовут ее к ответу!» — добавила она.

2 февраля сообщалось, что супруга жителя Екатеринбурга Александра Волкова, который был тяжело ранен в зоне специальной военной операции на Украине, объявила о расставании с мужем, увидев его парализованного в госпитале. Женщина забрала детей и переехала.

Ранее сообщалось, что парализованный боец СВО остался без жены и льгот.

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