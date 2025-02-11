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Бывший осужденный за убийство мужчина избил подростка

Судимый за убийство своей подруги избил 16-летнего подростка
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Depositphotos

Судимый за убийство своей подруги участник специальной военной операции избил 16-летнего подростка. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Четыре года назад 27-летний Дмитрий Зобнин из Санкт-Петербурга был приговорен к 13 годам колонии за жестокое убийство девушки. Он избил ее из-за ревности, затем, взяв нож, загнал в ванную и нанес 85 ударов. Чтобы заглушить ее крики, он включил воду, но в итоге забыл об этом и затопил соседей. После этого Зобнин был задержан. Из колонии он отправился на СВО. Отмечается, что недавно Дмитрий вернулся в Санкт-Петербург.

6 февраля Зобнин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в автобус и начал оскорблять пассажиров. В какой-то момент он подошел к несовершеннолетним девочкам и стал вести себя непристойно. Друг девушек попытался заступиться за них. Зобнин назвал его «петухом», затем схватил подростка, выбросил из автобуса и начал избивать. Парня госпитализировали с переломами и травмами губы и спины.

В октябре сообщалось, что житель Волгоградской области, который убил несовершеннолетнюю и ушел на СВО, пропал.

Ранее судимый за убийство туляк до смерти избил возлюбленную, укусившую его за половой член.

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