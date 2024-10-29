Судимый за убийство туляк до смерти избил возлюбленную, укусившую его за половой член

В Тульской области судимый за убийство 62-летний мужчина до смерти забил 41-летнюю возлюбленную после того, как она случайно укусила его за половой орган. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 26 октября в городе Плавске, когда россиянин проводил время со своей сожительницей — они употребляли алкоголь. Однако позже возлюбленная случайно укусила его за половой орган во время орального секса, и мужчина пришел в ярость.

Россиянин схватил ремень с металлической пряжкой и стал избивать избранницу по голове и телу. Женщина от полученных травм скончалась на месте.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Отмечается, что мужчину ранее уже судили за убийство. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

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