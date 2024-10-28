Осужденный за убийство девушки россиянин отправился на СВО и пропал без вести

Житель Волгоградской области, который убил несовершеннолетнюю и ушел на СВО, пропал. Об этом сообщает V1.ru.

Мужчину осудили за преступление на 18 лет, но, по словам родных, не смог остаться равнодушным к ситуации на Донбассе и отправился на СВО. Недавно россиянин перестал выходить на связь.

«Он пропал без вести. Давно, полмесяца уже как. Мы пока ничего не знаем, где он и как он», – поделилась его родственница.

В колонию директор кафе в Михайловке попал после преступления. Он познакомился с 16-летней девушкой и стал преследовать ее, добиваясь взаимности.

Школьница уехала к бабушке во Владимир, но позже вернулась в город. Недовольный тем, что девушка избегает общения с ним, осужденный избил ее и заставил быть с ним.

Спустя несколько месяцев он вывез подростка в окрестности города, где задушил и оставил в лесопосадке. У мужчины была сообщница, которая инсценировала переписку, в которой «погибшая» заявила, что уезжает в неизвестном направлении.

Изначально фигуранта приговорили к 12 годам лишения свободы, но после обжалования приговора он получил срок 18 лет.

Ранее в Нижнем Тагиле участника СВО заподозрили в убийстве 11-летней девочки.