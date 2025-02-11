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Глава минобороны Колумбии ушел в отставку на фоне правительственного кризиса

Глава министерства обороны Колумбии Гомес ушел в отставку
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Depositphotos

Руководитель министерства обороны Колумбии Иван Веласкес Гомес ушел в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что Гомес подал заявление об отставке без возможности отмены данного решения «в связи с информацией, которая распространяется в СМИ». По данным издания Tiempo, министр обороны стал шестым чиновником, который ушел с должности на фоне кризиса в правительстве Колумбии. Газета подчеркивает, что отставка Гомеса произошла спустя несколько часов после отставки директора Национальной полиции Уильяма Саламанки.

9 февраля президент страны Густаво Петро попросил всех министров и глав ведомств уйти в «протокольную отставку», чтобы сформировать новое правительство.

6 февраля глава МВД Колумбии Хуан Фернандо Кристо предложил правительству уйти в отставку из-за противоречий с президентом. Скандал в Колумбии произошел после заседания совета министров 4 февраля, на котором обсуждались новые назначения в правительстве. Часть членов кабмина выступили против произошедших перестановок.

Ранее президент Колумбии призвал граждан страны вернуться из США.

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