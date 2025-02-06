Глава МВД Колумбии предложил распустить правительство

Глава МВД Колумбии Хуан Фернандо Кристо предложил правительству уйти в отставку из-за противоречий с президентом. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

Кабинет министров в том виде, в котором он сформирован, несостоятелен, считает Кристо.

«Я предлагаю министрам, как я безуспешно сделал две недели назад, уйти в отставку сегодня, чтобы предоставить президенту свободу вносить изменения, которые он считает необходимыми для решения задач последнего этапа правления. Очевидно, что как глава государства он не удовлетворен результатами, как и значительная часть национального общественного мнения», — заявил он.

Правительству необходимо полтора года до завершения президентских полномочий Густаво Петро, и граждане ожидают выполнения основных аспектов правительственной программы и национального плана развития, добавил глава МВД страны.

Скандал в Колумбии произошел после заседания совета министров 4 февраля, на котором обсуждались новые назначения в правительстве. Часть членов кабмина выступили против произошедших перестановок.

Ранее президент Колумбии призвал граждан страны вернуться из США.