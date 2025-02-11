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На Украине заметили перемещение российских войск западнее Курахово в ДНР

На Украине сообщили об интересе ВС РФ к Богатырю в ДНР
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) РФ пытаются захватить позиции Вооруженных Сил Украины (ВСУ) западнее города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР), чтобы выровнять фронт и перегруппироваться для новых наступлений. Об этом пишет украинский Telegram-канал Deep State.

В публикации говорится, что ВС РФ нацелены на населенные пункты: Разлив, Константинополь, Андреевка, Улаклы и Дачное. Для этого, следует из сообщения, нужно взять село Богатырь, необходимое для логистики ВСУ. В его сторону уже передвигаются российские войска. Кроме того, как уточняется, ВС РФ активизировались в районе Зеленовки, что может позволить в будущем давить на Андреевку с юга.

Российская армия взяла под контроль Курахово в январе 2025 года. Бои за город вели подразделения «Южной» группировки войск. Особо отличились военнослужащие 5-й и 110-й мотострелковых бригад, уточняли тогда в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, всего для удержания Курахово командование ВСУ сосредоточило 26 батальонов общей численностью свыше 15 тыс. военнослужащих. В боях за город украинская армия потеряла 80% личного состава (12 тыс. человек), а также около трех тысяч единиц техники.

В Минобороны России Курахово тогда назвали «важным логистическим узлом». Переход города под контроль российских военных существенно затруднил тыловое и техническое обеспечение группировки ВСУ на Донецком направлении. Это, в свою очередь, лишило их возможности обстреливать Донецк.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили газовые объекты и месторождения на Украине.

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