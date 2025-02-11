В ДНР участились удары российской авиацией под названием «покер»

ВХ: в ДНР все чаще фиксируется «покер», когда авиация бьет по цели четырьмя ФАБ

Российская авиация все чаще применяет в Донецкой Народной Республике (ДНР) удары под названием «покер», когда по одной цели выпускают не менее четырех фугасных авиационных бомб (ФАБ) с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

«На Покровском и Кураховском участках все чаще фиксируется так называемый «покер», когда по одной цели/позиции применяется не менее четырех авиабомб за сброс», — отмечается в сообщении.

Как правило, после таких атак российская пехота свободно заходит на разрушенные украинские позиции и закрепляется там без штурма, после чего авиация наносит следующий удар четырьмя ФАБ по другим укрепрайонам Вооруженных сил Украины (ВСУ), обеспечивая пехотинцам беспрепятственное продвижение вперед, пишут военкоры. Подобная тактика применялась в ходе создания плацдарма «Очеретинский цветок» после того, как Вооруженные силы РФ установили контроль над Авдеевкой.

Также авторы отметили, что руководство ВСУ объясняет снижение частоты российских атак ФАБ в январе перенастройкой электроники УМПК, которая привела к увеличению дальности сброса авиабомб на 1-3 км.

До этого новый российский тяжелый беспилотник «Мерлин-ВР» успешно скорректировал удар с использованием ФАБ-1500 по значительному скоплению украинских военнослужащих, укрывавшихся в бункере на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Ранее Порошенко заявил о критическом положении ВСУ на нескольких участках фронта.