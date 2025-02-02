Новый российский дрон скорректировал удар ФАБа по крупному скоплению ВСУ

Новый российский тяжелый беспилотник «Мерлин-ВР» успешно скорректировал удар с использованием ФАБ-1500 по значительному скоплению украинских военнослужащих, укрывавшихся в бункере на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости, который следил за операцией расчета БПЛА 18-й армии группы войск «Днепр».

«Все отлично прошло, штатно. Как положено. Как в книжке написали. Ребята сработали отлично. Молодцы ребята», - сказал агентству разведчик с позывным «Механик».

Команда операторов нового БПЛА «Мерлин-ВР» подготовила аппарат к полету, оперативно подняла его в воздух и направила в тыл противника. Благодаря профессионализму расчета, хорошей высотности беспилотника и качественной аппаратуре, включая камеру наблюдения, им удалось определить местоположение замаскированного укрытия украинских солдат.

Разведданные были быстро переданы командованию, что позволило штабу принять решение об уничтожении цели с помощью точечного удара с применением ФАБ-1500. Беспилотник продолжал мониторинг объекта и в режиме реального времени подтвердил его уничтожение, выполняя функцию объективного контроля.

На взлет и посадку у операторов ушло не более трех минут, так как сами они являются приоритетной целью для противника.

Накануне сообщалось,, что группировка войск «Днепр» ВС РФ с помощью беспилотника обнаружила строительство обширной сети укрепрайонов ВСУ вокруг Херсона. Некоторые укрепления находятся рядом с жилыми домами.

Ранее российские разработчики создали гибрид дрона и гусеничного робота.