Вооруженные силы России продолжают активные действия по уничтожению украинских формирований на территории Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Подразделения группировки «Север» нанесли удары по формированиям двух танковых, одной тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых и одной бригаде морской пехоты, а также штурмовой бригадой и бригадой территориальной обороны. Эти действия происходят в окрестностях населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Меловой, Николаевка, Никольский, Олешня, Свердликово и Суджа.

Кроме того, в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерийского обстрела, была поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Викторовка, 1-й Княжий, Колмаков, Косица, Куриловка, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина, Черкасское Поречное, а также в Басовке, Беловодах, Водолагах, Журавке, Мирополье, Писаревке и Юнаковке в Сумской области.

Также 11 февраля Минобороны сообщило, что российские войска ночью нанесли удар по объектам газо-энергетического комплекса Украины, который обеспечивает военно-промышленный комплекс страны.

Ранее украинские аналитики сообщили об успехах ВС РФ в Курской области и ДНР.