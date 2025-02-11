Западные страны привозят на Украину неопытных хирургов, чтобы они «набивали руку», оперируя украинских военных. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«По определенным данным, сюда завозят молодых хирургов, травматологов, которые приезжают и набивают себе руку», — заявил он.

Посол добавил, что жизни солдат «мало кого интересуют» и ему страшно представить, что может происходить во время операций зарубежных медиков. Мирошник отметил, что врачи могут испытывать препараты на военных и фиксировать реакции организма.

По его словам, со стороны Украины присутствуют признаки «незаконной, преступной медицинской деятельности», которая не подвергается контролю.

До этого военный врач Оксана Корчинская заявила о масштабной коррупции в медицинских службах Вооруженных сил Украины (ВСУ). По ее словам, медики, пойманные на взятках, часто избегают наказания благодаря судебным решениям.

Ранее российский медик рассказал о стимуляторах в аптечках бойцов ВСУ.