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Раненый боец рассказал, как неделю пролежал среди мертвецов

Раненый боец из спецотряда ЦВО неделю пролежал в блиндаже с мертвецами в ДНР
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Евгений Биятов/РИА Новости

Раненый военнослужащий из специального отряда «Шторм V» Центрального военного округа (ЦВО) семь суток пролежал в окопе рядом с погибшими товарищами прямо под обстрелами в Донецкой народной республике. Об этом сообщает URA.RU

Впоследствии бойцу пришлось ползком пробираться до российских позиций, преодолев расстояние в 10 километров.

Военный и его сослуживцы получили ранения при попытке взять под контроль укрепление Вооруженных сил Украины в Селидово. На протяжении шести дней раненый боец прятался в блиндаже, а затем решил добраться к своим. Он взял с собой обезболивающие препараты.

Военнослужащий с трудом преодолевал каждый метр и при необходимости притворялся мертвым, чтобы его не заметили украинские военные. Лекарства помогали облегчить болевой синдром.

В конечном итоге боец смог добраться до Соленого, где его встретила эвакуационная группа. Его отправили в Новотроицк, где и оказали необходимую помощь.

Ранее в Госдуме рассказали о воюющем за «полтора кило пельменей в день» военном.

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