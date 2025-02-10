ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

Губернатор Гладков: водитель получил ранение при ударе дроном в селе Кукуевка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в селе Кукуевка Валуйского округа дрон нанес удар по автомобилю, в результате чего водитель получил баротравму. Его доставили в Валуйскую центральную районную больницу. Машина повреждена.

В Грайворонском округе в селе Замостье FPV-дрон нанес удар по жилому дому. Кроме того, повреждения получил автомобиль, стоящий около здания.

В селе Нечаевка Белгородского района в результате атаки БПЛА повреждено складское помещение сельскохозяйственного предприятия.

«Село Борисовка Волоконовского района повторно атаковано дроном. В результате его детонации в частном доме выбиты окна, посечены кровля, фасад и легковой автомобиль. В соседних домах повреждены фасады, ворота и надворная постройка. Кроме того, есть локальные повреждения на линии электропередачи», — написал глава области.

Он добавил, что из-за этого жители одной улицы временно остались без электричества.

Ранее в Госдуме рассказали, когда атаки дронов ВСУ по России прекратятся.