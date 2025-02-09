Российский командир рассказал о запертых в Дзержинске из-за обстрелов жителях

Обстрелы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не дают жителям покинуть Дзержинск в ДНР. Об этом рассказал РИА Новости командир входящего в группировку ВС РФ «Центр«штурмового подразделения Иван Шульга.

«Мирных жителей находится на данный момент еще очень много в городе Дзержинске, они находятся и в частном секторе, и в подвалах многоэтажек», — рассказал он.

По словам Шульги, ВСУ целенаправленно атакуют мирных жителей артиллерийскими снарядами, ударными дронами и сбрасывают на них бомбы с транспортных БПЛА, из-за чего эвакуация населения из города не проводится.

«Когда мы заходили, при встрече с мирными, мирное население было очень радо нас видеть, встречали нас, благодарили, что мы пришли и начали их освобождать город Дзержинск», — заявил военный.

До этого Минобороны России показало кадры эвакуации жителей из донецкого города Курахово.

6 января российские солдаты взяли Курахово в ДНР под полный контроль. 13 января в Курахово началась эвакуация мирных жителей, до сих пор остававшихся в населенном пункте. Вывоз людей в безопасные места организовали бойцы мотострелковых подразделений в составе группировки российских войск «Юг».

Ранее Рогов заявил, что ВСУ сорвали эвакуацию жителей Малой Токмачки, взяв заложников.