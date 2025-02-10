Эстонские военные получили обморожения во время учений из-за отсутствия снаряжения

Postimees: военные в Эстонии получили обморожения во время учений

Несколько эстонских военных из-за нехватки снаряжения получили обморожения во время учений. Об этом пишет эстонский портал Postimees.

По данным издания, во время второго этапа учений подразделения Скаутского батальона и противотанков​ой роты получили задание форсировать реку, чтобы занять позиции на противоположном берегу. Переход через реку для нескольких человек закончился обморожением.

«Зимний полевой лагерь Сил обороны завершился раньше срока для некоторых военнослужащих из Йыхви из-за обморожений, полученных при переходе через реку Валге. Причиной инцидента стало отсутствие должного снаряжения», — говорится в материале.

Также известно, что у служащих не было водонепроницаемо упакованных сменной одежды и снаряжения.

В январе 2025 года сообщалось, что Эстония сможет применять военную силу в морской особой экономической зоне, эти изменения отразили в законодательстве. Как заявил министр обороны Ханно Певкур на пресс-конференции, основные сложности связаны не с территориальными водами Эстонии, где военно-морские силы могут оперативно действовать, а с экономическими водами. Чтобы повысить готовность к реагированию на возможные угрозы, правительство внесло в парламент соответствующую инициативу.

Министр отметил, что новые правила предоставляют военно-морскому флоту право использовать силу на всей морской территории Эстонии, включая ее экономическую зону, в случаях, когда возникнет угроза.

Ранее сообщалось, что Эстония направит десятки миллионов евро на укрепление границы с Россией.