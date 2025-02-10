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Российский боец рассказал о новых решениях против подразделений БПЛА ВСУ

Боец «Джордан»: силы РФ применяют новые решения против подразделений БПЛА ВСУ
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Вооруженные силы России применяют новые технические решения против подразделений беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армии, включая карманные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом рассказал ТАСС старший инструктор школы БПЛА БАРС с позывным «Джордан».

По его словам, центр БПЛА БАРС снова и снова тестирует и разрабатывает новые средства защиты и ведения боя. С лета прошлого года разработчики протестировали около шести обнаружителей беспилотников, столько же систем РЭБ, а также комплекты связи для БПЛА, разного рода FPV-дроны. Постоянная работа в этом направлении связана с ростом числа подразделений БПЛА ВСУ, рассказал Джордан.

Боец добавил, что ВСУ переходят к большим подразделениям БПЛА, практикует тактику атак большими группами, осуществляет массированное применение беспилотников, применяются дроны радиоэлектронной разведки, применяется противодроновая борьба.

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 10 февраля силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 15 беспилотников ВСУ над российскими регионами.

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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