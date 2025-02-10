Кличко назвал причиной пожара в Киеве падение обломков дрона

Кличко сообщил о возгорании здания в Киеве после падения обломков беспилотника

В Соломенском районе Киева загорелось нежилое здание в результате падения обломков беспилотника. Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«В Соломенском районе столицы, предварительно из-за падения обломков БПЛА, горит одноэтажное нежилое здание», — говорится в сообщении, опубликованном в 2:36 по московскому времени.

По словам Кличко, на месте пожара работают специальные службы.

Незадолго до этого украинский телеканал ТСН сообщал о звуках взрывов в Киеве.

Кроме того, издание «Страна.ua» писало, что ночью обломки беспилотника упали на автостоянку около жилого дома в Сумах на северо-востоке Украины. На месте происшествия начался пожар, который оперативно ликвидировали экстренные службы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее подполье сообщило, что по группе ВСУ под Сумами нанесли удары.