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Жителей Белгородской области призвали спуститься в подвалы из-за ракетной опасности

Губернатор Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгородской области
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Министерство обороны РФ

На всей территории Белгородской области объявлен режим ракетной опасности. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В посте от 17:18 чиновник призвал местных жителей спуститься в подвалы и оставаться там до получения сигнала об отбое ракетной опасности. Он прозвучал спустя 10 минут.

Днем беспилотники ВСУ атаковали два населенных пункта области. В селе Белянка дрон ударил по движущемуся легковому автомобилю. В результате ранения получил мужчина. Машина тоже значительно повреждена. В поселке Уразово в результате детонации FPV-дрона (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) повреждения получили два легковых автомобиля и остекление объекта торговли. Еще один беспилотник ударил по территории коммерческого объекта.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород в условиях постоянных ракетных обстрелов.

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Обстрелы Белгородской области
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