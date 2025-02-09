МО РФ: военные «Центра» и «Востока» за сутки ликвидировали около 720 бойцов ВСУ

Бойцы группировок российских войск «Центр» и «Восток» за прошедшие сутки уничтожили около 720 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, подразделения группировки «Центр» ликвидировали до 580 украинских военнослужащих. Также они вывели из строя семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии и четыре боевые бронированные машины, включая бронетранспортеры М113 и М1117 американского производства.

«[Российские солдаты] нанесли поражение живой силе и технике восьми механизированных, мотопехотной, трех егерских бригад ВСУ, двух бригад Национальной гвардии Украины, штурмового полка и бригады территориальной обороны», — уточняется в заявлении.

Подвергшиеся ударам позиции украинских формирований находились в районе 12 населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР). В том числе около Удачного, Красноармейска и Песчаного.

В свою очередь, подразделения группировки «Восток» нанесли поражение личному составу и технике семи бригад ВСУ. Места их скопления располагались у населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области, а также около населенных пунктов Новополь, Новоселка, Новоочеретоватое и Бурлацкое в ДНР.

«Потери противника составили свыше 140 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии», — рассказали в Минобороны РФ.

Там добавили, что среди ликвидированной украинской техники оказалась одна самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000. Данные машины производят в Германии.

Ранее российские бойцы взяли под контроль донецкий город Дзержинск.