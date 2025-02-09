Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раскрыты потери ВСУ в зонах ответственности группировок «Восток» и «Центр»

МО РФ: военные «Центра» и «Востока» за сутки ликвидировали около 720 бойцов ВСУ
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Бойцы группировок российских войск «Центр» и «Восток» за прошедшие сутки уничтожили около 720 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, подразделения группировки «Центр» ликвидировали до 580 украинских военнослужащих. Также они вывели из строя семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии и четыре боевые бронированные машины, включая бронетранспортеры М113 и М1117 американского производства.

«[Российские солдаты] нанесли поражение живой силе и технике восьми механизированных, мотопехотной, трех егерских бригад ВСУ, двух бригад Национальной гвардии Украины, штурмового полка и бригады территориальной обороны», — уточняется в заявлении.

Подвергшиеся ударам позиции украинских формирований находились в районе 12 населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР). В том числе около Удачного, Красноармейска и Песчаного.

В свою очередь, подразделения группировки «Восток» нанесли поражение личному составу и технике семи бригад ВСУ. Места их скопления располагались у населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области, а также около населенных пунктов Новополь, Новоселка, Новоочеретоватое и Бурлацкое в ДНР.

«Потери противника составили свыше 140 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии», — рассказали в Минобороны РФ.

Там добавили, что среди ликвидированной украинской техники оказалась одна самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000. Данные машины производят в Германии.

Ранее российские бойцы взяли под контроль донецкий город Дзержинск.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами