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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Курском направлении

МО РФ: потери ВСУ за сутки на Курском направлении составили более 320 военных
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Евгений Биятов/РИА Новости

В Министерстве обороны России сообщили, что на Курском направлении потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки составили 320 военнослужащих.

Также российские военные уничтожили пять танков, пять боевых машин пехоты, включая одну БМП Bradley, три бронетранспортера, 16 бронемашин и другую технику.

Отмечается, что всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 58870 военнослужащих, 355 танков, 259 БМП, 204 бронетранспортера.

9 февраля в Министерстве обороны России также сообщили, что подразделения группировок российских войск «Запад» и «Север» за прошедшие сутки нанесли поражение личному составу и технике 15 бригад Вооруженных сил Украины. В заявлении уточняется, что бойцы группировки «Север» ударили по местам скопления живой силы и техники трех бригад украинских войск. Их позиции находились около населенных пунктов Жовтневое, Синельниково и Малые Проходы в Харьковской области.

Ранее подразделения группировки российских войск «Юг» взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР.

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