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Группировка «Днепр» нанесла поражение восьми бригадам ВСУ

Минобороны РФ: группировка «Днепр» нанесла поражение восьми бригадам ВСУ
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Евгений Биятов/РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Днепр» нанесли удары по восьми бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской и Херсонской областях.

Отмечается, что при этом ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, БМП и семь авто. Также были уничтожены два склада боеприпасов и три станции РЭБ.

Кроме того, было нанесено поражение объекту газонефтяной отрасли, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники в 147 районах. Сбит реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 90 беспилотников.

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны сбили 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России. По данным ведомства, 18 беспилотников сбили над территорией Курской области, по четыре — над Орловской областью и Краснодарским краем. По три дрона сбили над Воронежской и Ростовской областями и по одному — над территориями Брянской, Тульской областей и Республики Крым.

Ранее жители Волгограда показали свои дома после массовой атаки беспилотников.

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