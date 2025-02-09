В Дзержинске находились украинский националистический батальон «Лють» и штурмовой полк «Сафари» — военизированное подразделение управления полиции особого назначения Украины. Об этом РИА Новости рассказал командир участвовавшей в боях за город 132-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии группировки «Центр» Иван Шульга.

По его словам, это самые отчаянные бойцы, которые не уходят, не сдаются и бьются до последнего. Шульга добавил, что его подразделение выполнило задачу и продолжает зачистку.

Он добавил, что в результате стремительного наступления Вооруженных сил РФ бригаде удалось взять в плен пять украинских бойцов.

8 февраля стало известно, что Дзержинск в Донецкой народной республике перешел под контроль России после пяти месяцев боев. Обороняемый до 40 тыс. украинских солдат, этот город-крепость стал важным стратегическим объектом. Контроль над Дзержинском открывает путь для дальнейших действий российских войск на востоке Украины. Город был взят силами группировки «Центр» — подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51 армии и добровольческим формированием «Ветераны».

Ранее боец РФ рассказал об уничтожении польских наемников при освобождении Дзержинска.