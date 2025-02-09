Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области

Гладков: ВСУ ударили по Мурому и Малиновке в Белгородской области
close
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Украинские войска ударили по двум населенным пунктам в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы Белгородской области, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Муром Шебекинского округа. В результате обстрела в пяти частных домовладениях оказались выбиты окна и повреждены кровли. Кроме того, в результате прилета снаряда огнем уничтожена надворная постройка.

В поселке Малиновка Белгородского района украинский дрон атаковал частный дом. В результате повреждены кровля и стоящий рядом автомобиль.

Согласно сообщению Гладкова, при атаках никто не пострадал.

Вечером 8 февраля глава региона сообщал о прилетах беспилотников ВСУ в двух населенных пунктах в Валуйском округе. По его словам, в селе Шелаево украинский дрон врезался в грузовой автомобиль, в результате чего мужчина получил ранения. Несколько беспилотников также атаковали поселок Уразово. Один упал около социального объекта — от взрыва в здании были выбиты окна, также был поврежден припаркованный рядом легковой автомобиль.

Ранее власти Волгоградской области раскрыли подробности ночной атаки дронов ВСУ на регион.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами