ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области

Гладков: ВСУ ударили по Мурому и Малиновке в Белгородской области

Украинские войска ударили по двум населенным пунктам в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы Белгородской области, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Муром Шебекинского округа. В результате обстрела в пяти частных домовладениях оказались выбиты окна и повреждены кровли. Кроме того, в результате прилета снаряда огнем уничтожена надворная постройка.

В поселке Малиновка Белгородского района украинский дрон атаковал частный дом. В результате повреждены кровля и стоящий рядом автомобиль.

Согласно сообщению Гладкова, при атаках никто не пострадал.

Вечером 8 февраля глава региона сообщал о прилетах беспилотников ВСУ в двух населенных пунктах в Валуйском округе. По его словам, в селе Шелаево украинский дрон врезался в грузовой автомобиль, в результате чего мужчина получил ранения. Несколько беспилотников также атаковали поселок Уразово. Один упал около социального объекта — от взрыва в здании были выбиты окна, также был поврежден припаркованный рядом легковой автомобиль.

Ранее власти Волгоградской области раскрыли подробности ночной атаки дронов ВСУ на регион.