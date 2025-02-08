В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА нужно отремонтировать почти 80 квартир

В Ростове-на-Дону после атаки дронов повреждены 76 квартир

В Первомайском районе Ростова-на-Дону при ночной атаке беспилотников были повреждены более 70 квартир. Об этом написал в Telegram-канале глава города Александр Скрябин.

Он рассказал, что побывал на месте происшествия.

«В ходе осмотра было выявлено 76 поврежденных квартир и требуется замена 215 окон. Обмеры по замене окон ведутся в 8 домах, по оставшимся 6 работы будут выполнены завтра», — заявил чиновник.

Скрябин отметил, что во всех 14 поврежденных домах восстановили газоснабжение и подачу всех ресурсов. Главы районов должны будут также проверить состояние всех убежищ.

В ночь на 8 февраля ВСУ при помощи беспилотников ударили по Ростову-на-Дону. Горожане сообщили, что пережидали атаку в подвалах. Власти развернули пункт временного размещения и питания людей. На территории поврежденных домов в Первомайском районе ввели режим ЧС, собственникам пострадавшего жилья пообещали оказать помощь.

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