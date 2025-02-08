На Кубани пять домов получили повреждения из-за атаки беспилотников

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали Славянский район Краснодарского края. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Целью были гражданские объекты в Славянском районе. К сожалению, при падении обломков БПЛА в пяти домах есть повреждения кровли, разбиты окна», — говорится в сообщении, опубликованном в 6:26 по московскому времени.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших, отметил он. В настоящее время организована работа специальных служб, добавил губернатор.

Незадолго до этого врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотников повреждено остекление в нескольких пятиэтажных домах. Из одной многоэтажки эвакуировано 68 жильцов. Повреждения также получили легковые автомобили, припаркованные у дома, добавил он.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

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