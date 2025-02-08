Российский офицер рассказал, как с товарищами выбрался из окружения

Бойцы штурмовой группы одного из подразделений российской армии сумели вырваться из окружения, по пути уничтожив 17 украинских солдат. Об этом боевом эпизоде РИА Новости рассказал командир взвода группировки «Юг» с позывным «Ара».

Он рассказал, что командование приказало его подразделению зайти в лесополосу и взять штурмом два опорных пункта противника. После успешного проникновения на позиции противника, группа из восьми штурмовиков была замечена, по российским солдатам открыли огонь, что вынудило их отступить на 100 метров.

«Мы приняли бой в течение 20 — 30 минут мы отражали атаку противника. Было отчетливо видно, как они работают по нам из окопов», — рассказал «Ара».

Он добавил, что по результатам боя один из опорников остался за ними, а украинское подразделение потеряло 17 человек.

До этого «Ара» рассказал, что его штурмовая группа применила в зоне специальной военной операции трофейный американский гранатомет.

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