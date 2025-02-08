Тяжелораненого российского солдата требуют отправить под арест в Петербурге

Российского ветерана боевых действий, потерявшего в ходе боев в зоне специальной военной операции часть черепа, хотят сослать на гауптвахту из-за ссоры с медсестрами госпиталя имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «NEWS.ru | Новости».

Боец Владлен Мецлер, который участвовал в боях за освобождение Соледара и Бахмута, получил в октябре 2024 года тяжелое ранение — врачам пришлось удалить часть черепа Мецлера, заменив ее пластиной.

Находясь на излечении и реабилитации в госпитале имени Джанелидзе, Мецлер поссорился с медсестрами, которые, по словам бойца, в одну из ночей очень громко смеялись и разговаривали, не давая спать пациентам в реанимации. В ходе ссоры одна из медсестер заявила раненому Мецлеру, что «у него что-то не так с головой». Утром к Мецлеру пришел заведующий отделением, который заявил, что не позволит «обижать персонал».

Мецлера перевели из реанимации в обычную палату, а оттуда — в отделение полиции, по обвинению в нарушении режима: — Мецлера обвинили в том, что он употреблял алкоголь в палате, хотя медицинское освидетельствование опровергло эти заявления медперсонала.

Теперь Мецлера хотят направить отбывать арест на гауптвахту, потому что его состояние якобы не мешает находиться под арестом в условиях гарнизонной тюрьмы. Сам военнослужащий утверждает, что без надлежащего ухода его жизни может угрожать опасность.

До этого врачи не стали удалять осколки из головы ветерана специальной военной операции Александра Волкова.

Ему объяснили, что после очень сложных операций, в результате которых ему буквально заново собрали череп, достать все осколки будет слишком сложно, тем более что оставшиеся осколки не несут угрозы для здоровья.

Ранее двухлетний мальчик упал головой на работающую циркулярную пилу.