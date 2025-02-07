Эксперт заявил об отсутствии хороших новостей для Киева из Курской области

Как бы то ни было, Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется уйти из Курской области, поскольку пока они там находятся, речи о переговорном процессе быть не может. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук.

Все, что остается в данной ситуации, — обеспечивать уничтожение противника военным путем, несмотря на то, что сейчас это сложно в силу погодных условий и особенностей местности.

«То есть все, что создает определенные сложности для решения войсковой задачи. Хотя в любом случае она будет решена. Как только погода изменится, земля просохнет, будет возможность использовать обходные пути для атак и наступления, то зачистка области будет идти намного быстрее», — сказал Пинчук.

Таким образом, хороших новостей для Киева на этом направлении точно нет, заключил эксперт.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России отразили попытку контрнаступления украинской армии в Курской области.

По данным ведомства, противник пытался нанести контрудар в районе населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок.

Отмечается, что ВСУ потеряли более 200 человек и около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе пять боевых машин пехоты, бронетранспортер, восемь танков, 30 боевых бронированных машин и другую технику.

Ранее Зеленский связал нападение на Курскую область с принципами Трампа.