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Эксперт заявил об отсутствии хороших новостей для Киева из Курской области

Политолог Пинчук: ВСУ придется уйти из Курской области
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Evgeniy Maloletka/AP

Как бы то ни было, Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется уйти из Курской области, поскольку пока они там находятся, речи о переговорном процессе быть не может. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук.

Все, что остается в данной ситуации, — обеспечивать уничтожение противника военным путем, несмотря на то, что сейчас это сложно в силу погодных условий и особенностей местности.

«То есть все, что создает определенные сложности для решения войсковой задачи. Хотя в любом случае она будет решена. Как только погода изменится, земля просохнет, будет возможность использовать обходные пути для атак и наступления, то зачистка области будет идти намного быстрее», — сказал Пинчук.

Таким образом, хороших новостей для Киева на этом направлении точно нет, заключил эксперт.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России отразили попытку контрнаступления украинской армии в Курской области.

По данным ведомства, противник пытался нанести контрудар в районе населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок.

Отмечается, что ВСУ потеряли более 200 человек и около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе пять боевых машин пехоты, бронетранспортер, восемь танков, 30 боевых бронированных машин и другую технику.

Ранее Зеленский связал нападение на Курскую область с принципами Трампа.

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