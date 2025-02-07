Украинские войска накануне попытались пойти в контрнаступление в Курской области, но были отброшены. Об этом пишет Минобороны РФ.

По данным ведомства, бои шли в направлении населенных пунктов Уланок и Черкасская Конопелька. Солдаты группировки «Север» отбили восемь волн атак врага.

За неделю российская армия поразила позиции трех десантно-штурмовых, шести механизированных, одной тяжелой механизированной бригад ВСУ, а также четырех бригад теробороны и бригады морской пехоты.

В зоне ответственности группировки «Север» украинцы за семь дней потеряли более 2020 солдат, 21 танк, 161 бронемашину, 132 легковых авто, 35 арторудий и пять складов со снарядами.

Утром 6 февраля ВСУ попытались провести контрнаступление в Курской области, осуществив несколько волн атак. Российские военнослужащие смогли отразить нападение. В результате Киев потерял шесть танков, три машины разграждения, три боевые машины пехоты и 14 боевых бронированных машин, а также почти 41% от общего числа бойцов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский связал нападение на Курскую область с принципами Трампа.