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На Украине ужесточили графики отключений света

В украинской ДТЭК объявили об ужесточении графика отключения света в воскресенье

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Anna Voitenko/Reuters

На Украине ужесточили графики отключений света на воскресенье. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на украинскую энергетическую компанию ДТЭК.

Отмечается, что накануне появлялась информация о введении графиков с 19 до 23 часов, однако 23 июня стало известно, что отключения стартуют с 11 утра.

13 июня министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей. По его словам, оставшихся не хватит для того, чтобы пережить зиму.

До этого украинский президент Владимир Зеленский сообщал, что в стране уничтожены 80% тепловой генерации и треть гидрогенерации. По его словам, в последнее время Украина лишилась 9 ГВт мощностей. Он добавил, что у Киева есть «четкий план», как в этом году построить в стране до 1 ГВт газовой генерации, а в ближайшие годы — еще 4 ГВт.

В ночь на 22 июня Россия провела мощную атаку по энергетическим объектам Украины и военным складам. Удар был таким серьезным, что встревожилась соседняя Польша, на всякий случай экстренно поднявшая истребители. На Украине заявили, что Россия впервые запустила «Калибры» из Азовского моря. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине назвали причину приближения переговоров с Россией.

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