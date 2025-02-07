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Военный эксперт заявил об иностранных наемниках у Макеевки

Марочко: бойцы РФ отметили нахождение наемников на линии фронта у Макеевки в ЛНР
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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военнослужащие в последнее время зафиксировали присутствие иностранных наемников в нескольких населенных пунктах у Макеевки в ЛНР. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, на этом участке фронта российские бойцы обнаружили англо-, испано-, грузино- и португалоязычных наемников.

Марочко добавил, что в Петровском удалось перехватить три сеанса связи, один из которых был на португальском языке. Также испанская и английская речь звучала в эфире в Катериновке, а в Новолюбовке действия передового отряда координировали с помощью грузинских слов.

В начале февраля англоязычное издание KyivPost писало, что на фоне трудностей, с которыми сталкиваются Вооруженные силы Украины, колумбийские наемники массово покидают страну. Некоторые из них даже пытаются досрочно расторгнуть свои контракты.

Командир одной из рот 98-й бригады территориальной обороны заявил, что в его подразделении не осталось ни одного колумбийца, хотя раньше они составляли четверть от общего числа военнослужащих.

Ранее посольство Украины удалило объявление о поиске наемников в Аргентине.

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