Израиль атаковал военные объекты «Хезболлах»

Израильские истребители нанесли удары по наземным целям «Хезболлах» на юге и востоке Ливана. Об этом сообщает новостной портал Lebanon 24.

Издание уточняется, что самолеты выпустили ракеты по предполагаемым огневым позициям и складам «Хезболлах» в ущелье Вади-Изза в южном регионе Иклим-эт-Туффах.

По данным Lebanon 24, бомбардировкам были подвергнуты базы шиитских бойцов в окрестностях Баальбека недалеко от границы с Сирией. Сильные взрывы можно было услышать в районах Джанта, Бритель и Джуруд-эль-Хрейби. О последствиях авианалета не сообщается.

Накануне министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил военным подготовить план, позволяющий жителям сектора Газа добровольно покинуть анклав и перебраться в другие страны.

5 февраля Трамп объявил о намерениях взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны. На пресс-конференции с Нетаньяху он пообещал, что Соединенные Штаты будут отвечать за восстановление региона и создание рабочих мест, а также за устранение угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и другого оружия.

Планы главы Белого дома вызвали осуждение со стороны арабских лидеров и ХАМАС, которые назвали предложения Трампа «изгнанием». Нетаньяху же, поддержав президента США, сказал, что тот «думает нестандартно и предлагает свежие идеи».

Ранее в США испугались заявлений Трампа по сектору Газа.