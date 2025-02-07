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В Минобороны заявили о перехвате инициативы у ВСУ в ходе СВО

Минобороны: новая практика боевых действий позволила перехватить инициативу
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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Новая практика ведения боевых действий позволила перехватить инициативу российским войскам и вести наступление на всех направлениях специальной военной операции. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил председатель Военно-научного комитета Вооруженных сил Российской Федерации — заместитель начальника Генштаба ВС РФ Василий Трушин.

«За время СВО практика ведения военных действий наполнилась новым содержанием <...> В конечном счете это позволило перехватить инициативу и вести наступление практически на всех направлениях», — заявил Трушин.

Генерал пояснил, что основные изменения произошли в организации господства в воздухе и огневого превосходства над противником, а также организации контрбатарейной борьбы и дальнего огневого поражения. Отдельно Трушин упомянул успехи в применении высокоточного оружия в условиях противодействия РЭБ и новые наработки в построении боевых порядков пехоты в условиях возросшего воздействия артиллерии и РСЗО противника.

До этого минобороны Украины объявило о развертывании роботизированных подразделений ВСУ.

Утверждается, что они будут использоваться в тыловом и техническом обеспечении, минировании и разминировании местности, эвакуации раненых с поля боя.

Ранее российский дипломат заявил, что ВС РФ владеют инициативой в зоне СВО.

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