В Орловской области объявляли ракетную опасность

Угроза ракетной опасности объявлялась на территории Орловской области. Об этом сообщал губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

«Внимание! В Орловской области объявлена ракетная опасность!» — написал глава региона в 17:34 по московскому времени.

Губернатор добавил, что в случае, если местные жители находятся дома, то им следует укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Клычков напомнил, что при нахождении на улице необходимо зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Затем, в 18:07 по мск глава Орловской области написал об отмене ракетной опасности в регионе.

28 января глава Орловской области возмутился работой общественного транспорта в областном центре во время объявленной в регионе ракетной опасности. Губернатор рассказал, что после объявления ракетной опасности городские маршрутные такси продолжали развозить пассажиров. Клычков призвал чиновников из администрации Орла разработать с перевозчиками план действий при воздушной тревоге, указав, что когда объявляется сигнал тревоги, «мы на радарах видим ракеты».

Ранее сигнал воздушной тревоги был объявлен в Севастополе.