Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю в Донецкой народной республике. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что российские военные нанесли поражение военнослужащим и технике нескольких украинских бригад, среди которых штурмовая бригада «Лють» национальной полиции республики. Столкновения произошли в районах населенных пунктов Дружба, Щербиновка, Удачное, Новопавловка, Тарасовка, Дзержинск, Водяное Второе и Котлино.

В зоне ответственности группировки «Центр» украинская армия потеряла более 505 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты «Bradley» американского производства, два автомобиля и семь артиллерийских орудий, в том числе самоходную артустановку западного производства.

Накануне сообщалось, что российские военные нейтрализовали украинскую диверсионно-разведывательную группу у села Колодези в ДНР. В результате боя четверо украинских диверсантов были уничтожены, а еще двоих удалось взять в плен.

Ранее сообщалось, что украинские войска потеряли крупную группировку в ДНР.