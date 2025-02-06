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Группировка войск «Центр» нанесла поражение украинской бригаде «Лють» в ДНР

МО РФ: ВСУ потеряли более 505 бойцов в зоне действий группы «Центр»
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю в Донецкой народной республике. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что российские военные нанесли поражение военнослужащим и технике нескольких украинских бригад, среди которых штурмовая бригада «Лють» национальной полиции республики. Столкновения произошли в районах населенных пунктов Дружба, Щербиновка, Удачное, Новопавловка, Тарасовка, Дзержинск, Водяное Второе и Котлино.

В зоне ответственности группировки «Центр» украинская армия потеряла более 505 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты «Bradley» американского производства, два автомобиля и семь артиллерийских орудий, в том числе самоходную артустановку западного производства.

Накануне сообщалось, что российские военные нейтрализовали украинскую диверсионно-разведывательную группу у села Колодези в ДНР. В результате боя четверо украинских диверсантов были уничтожены, а еще двоих удалось взять в плен.

Ранее сообщалось, что украинские войска потеряли крупную группировку в ДНР.

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