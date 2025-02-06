Выдачу росгвардейцам справок об участии в военной операции предложили упростить

В ГД предложили упростить выдачу росгвардейцам справок об участии в спецоперации

Директору Росгвардии Виктору Золотову предложили упростить механизм получения росгвардейцами или их родственниками справки об участии в военной операции на Украине. Письмо с таким предложением направил на его имя депутат Госдумы Игорь Антропенко, передает ТАСС.

Для участников спецоперации или членов их семей для получения льгот в большинстве случаев необходимо предоставить соответствующую справку.

Заключившие контракт с Минобороны могут получить справку через портал «Госуслуги», но для росгвардейцев предусмотрена выдача справок только на бумажном носителе, отметил депутат.

«Уважаемый Виктор Васильевич, прошу вас рассмотреть возможность реализации функции получения справки об участии в специальной военной операции по линии ведомства через портал государственных услуг...» — говорится в его письме.

Это позволит упростить и ускорить процедуру получения документа и снизит нагрузку на подразделения Росгвардии, которые несут ответственность за выдачу справок, добавил он.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила рассмотреть возможность законодательного закрепления устной формы завещания для военных.

Ранее в Госдуме разработали проект об особом порядке принятия наследства для военных.