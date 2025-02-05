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Эксперт объяснил, зачем нужны одинаковые куртки при обмене военнопленными

Ветеран «Альфы» Попов: одинаковые куртки при обмене нужны для безопасности
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Минобороны России

Одинаковые куртки на военнопленных во время процедуры обмена нужны для того, чтобы обеспечить безопасность. Такое мнение выразил подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов в разговоре с «Лентой.ру».

По словам собеседника издания, в процедуре обмена военнопленным дают определенные значки всем, потому что несколько сторон принимают участие в этом мероприятии. Для того, чтобы злоумышленники не воспользовались этим, отметил Попов, выдаются опознавательные знаки.

«Это тоже учитывают и согласовывают, что все будут в такой-то форме. Все делается для обеспечения полной безопасности и исключения ошибок при передаче пленных», — рассказал собеседник издания.

Среди прочего эксперт пояснил, что отличительная форма при передаче позволяет отличать пленных от персонала, который участвует в передаче.

5 февраля в Минобороны РФ сообщили, что Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «150 на 150». В оборонном ведомстве добавили, что в настоящее время все военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Там российским бойцам оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Ранее Кадыров опубликовал видео с взятыми в плен бойцами ВСУ.

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