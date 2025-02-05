Эксперт объяснил, зачем нужны одинаковые куртки при обмене военнопленными

Одинаковые куртки на военнопленных во время процедуры обмена нужны для того, чтобы обеспечить безопасность. Такое мнение выразил подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов в разговоре с «Лентой.ру».

По словам собеседника издания, в процедуре обмена военнопленным дают определенные значки всем, потому что несколько сторон принимают участие в этом мероприятии. Для того, чтобы злоумышленники не воспользовались этим, отметил Попов, выдаются опознавательные знаки.

«Это тоже учитывают и согласовывают, что все будут в такой-то форме. Все делается для обеспечения полной безопасности и исключения ошибок при передаче пленных», — рассказал собеседник издания.

Среди прочего эксперт пояснил, что отличительная форма при передаче позволяет отличать пленных от персонала, который участвует в передаче.

5 февраля в Минобороны РФ сообщили, что Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «150 на 150». В оборонном ведомстве добавили, что в настоящее время все военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Там российским бойцам оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

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