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Ганчев заявил об ударах по укрепрайонам ВСУ в Харьковской области

Ганчев: ВС РФ продолжают наносить удары по укрепрайонам ВСУ в Купянском районе
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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы РФ продолжают атаковать укрепрайоны украинских войск в Купянском районе Харьковской области, а также наносить удары по местам скопления иностранных наемников. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.

«Наша артиллерия продолжает наносить удары по укрепрайонам противника в Купянском районе», — написал он.

По его словам, целями атак ВС РФ также становятся скопления наемников, переброшенных в Харьковскую область с других направлений.

Кроме того, глава администрации сообщил, что российские военные освободили населенный пункт Новомлынск, который расположен около Двуречной. Это позволило ВС РФ расширить зону контроля территории на правом берегу реки Оскол для дальнейшего наступления.

До этого Ганчев заявил о положительных изменениях на Купянском направлении. По его словам, за последнее время российские военнослужащие взяли под контроль довольно много населенных пунктов на этом участке фронта. В том числе речь идет о поселке Двуречная, который ВС РФ сейчас зачищают от остатков украинских формирований.

Ранее Ганчев рассказал, как Харьков превратился в город женщин.

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