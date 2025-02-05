Гладков сообщил об обстрелах Белгородской области со стороны ВСУ

За прошедшие сутки, 4 февраля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью 64 боеприпасов и 46 беспилотников атаковали 25 населенных пунктов Белгородской области. Об этом в Telegram-канале пишет губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Грайворонском муниципальном округе по поселку Горьковский и селам Безымено, Козинка, Мокрая Орловка, Рождественка и Сподарюшино выпущено 29 боеприпасов в ходе 6 обстрелов и совершены атаки с помощью 7 беспилотников», — пишет Гладков.

В результате обстрелов были повреждены дома и линии электропередач, в селе Мокрая Орловка пропал свет. Также украинские войска вели огонь по Краснояружскому и Борисовскому району и Шебекинскому городскому округу, где, кроме обстрелов из артиллерийских орудий, удары наносились по мирным жителям при помощи беспилотников.

До этого глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы Украины стали активнее стрелять по мирным жителям Харьковской области на фоне наступления Вооруженных сил России в регионе.

Ранее Ганчев рассказал, как Харьков превратился в город женщин.