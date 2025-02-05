Офицер ВСУ сообщил об отключениях систем Starlink в зоне СВО

Некоторые подразделения украинской армии жалуются на перебои в работе систем спутниковой связи Starlink. Об этом в своем Telegram-канале рассказал офицер ВСУ с позывным «Алекс».

По словам военного, 4 февраля ряд устройств отключились, а пользователей выбросило из связанных с ними аккаунтов. Более того, учетные записи впоследствии были удалены.

«Попытки восстановить работу Starlink пока не принесли результата. Появилась информация, что система может совсем прекратить работу в регионе проведения боевых действий», — утверждает «Алекс».

Он отметил, что проблема произошла именно с теми устройствами, подписку на которые оплачивают украинские власти. Пока таких случаев немного, но это «заставляет задуматься», заключил офицер.

До этого сообщалось, что российские операторы БПЛА разведывательного батальона группировки российских войск «Днепр» уничтожили замаскированную станцию спутниковой связи Starlink ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что в США разгорается коррупционный скандал из-за выделенных Украине миллиардов.