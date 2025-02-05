Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Офицер ВСУ сообщил об отключениях систем Starlink в зоне СВО

Офицер ВСУ «Алекс»: украинские войска сталкиваются с отключениями Starlink
close
Global Look Press

Некоторые подразделения украинской армии жалуются на перебои в работе систем спутниковой связи Starlink. Об этом в своем Telegram-канале рассказал офицер ВСУ с позывным «Алекс».

По словам военного, 4 февраля ряд устройств отключились, а пользователей выбросило из связанных с ними аккаунтов. Более того, учетные записи впоследствии были удалены.

«Попытки восстановить работу Starlink пока не принесли результата. Появилась информация, что система может совсем прекратить работу в регионе проведения боевых действий», — утверждает «Алекс».

Он отметил, что проблема произошла именно с теми устройствами, подписку на которые оплачивают украинские власти. Пока таких случаев немного, но это «заставляет задуматься», заключил офицер.

До этого сообщалось, что российские операторы БПЛА разведывательного батальона группировки российских войск «Днепр» уничтожили замаскированную станцию спутниковой связи Starlink ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что в США разгорается коррупционный скандал из-за выделенных Украине миллиардов.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами