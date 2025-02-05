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Генштаб Чехии хочет отправить советников на Украину

Чешский генштаб рассматривает варианты отправки военных советников на Украину
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Global Look Press

Чешский генеральный штаб рассматривает варианты отправки военных советников на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальник Генерального штаба Вооруженных сил Чехии Карела Ржехку.

«Это все вещи, о которых нужно думать на более высоком уровне, возможно, даже на уровне [Североатлантического] альянса и на политическом уровне. Но для нас, для военных, абсолютно нормально, просто если кто-то принимает решение, у нас нет проблем с этим», — заявил начальник чешского генштаба.

По словам Ржекхи, чешская армия «действовала в гораздо худших условиях и в более опасной обстановке». За время существования современной республики, чешская армия принимала участие только в миротворческих операциях на Балканах, а также во вторжениях в Ирак и Афганистан.

До этого министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Украина не должна идти на переговоры с Россией потому, что это лишит ее возможности вступить в ЕС и НАТО.

Ранее депутат Рады заявил о неизбежном вступлении Украины в БРИКС.

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