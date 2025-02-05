Чешский генеральный штаб рассматривает варианты отправки военных советников на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальник Генерального штаба Вооруженных сил Чехии Карела Ржехку.

«Это все вещи, о которых нужно думать на более высоком уровне, возможно, даже на уровне [Североатлантического] альянса и на политическом уровне. Но для нас, для военных, абсолютно нормально, просто если кто-то принимает решение, у нас нет проблем с этим», — заявил начальник чешского генштаба.

По словам Ржекхи, чешская армия «действовала в гораздо худших условиях и в более опасной обстановке». За время существования современной республики, чешская армия принимала участие только в миротворческих операциях на Балканах, а также во вторжениях в Ирак и Афганистан.

До этого министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Украина не должна идти на переговоры с Россией потому, что это лишит ее возможности вступить в ЕС и НАТО.

Ранее депутат Рады заявил о неизбежном вступлении Украины в БРИКС.