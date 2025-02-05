Минобороны: ВС России взяли под контроль Барановку в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Барановка в Донецкой народной республике. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Подразделения группировки войск «Центр» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Барановка», — проинформировало российское оборонное ведомство.

В министерстве добавили, что ВС России нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, егерской бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины в районах Щербиновки, Дзержинска, Водяного Второго, Лысовки, Гришино, Котлино, Успеновки, Надеждинки, Котляровки, Ясенового и Андреевки в ДНР.

Украинская армия потеряла более 500 солдат, лишилась трех боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортера М113 американского производства, девяти автомобилей и двух артиллерийских орудий.

Также Минобороны России сообщило, что российские военные в ходе боевых действий взяли под свой контроль населенный пункт Новомлынск в Харьковской области.

Ранее журналисты сообщили о заходе российских подразделений в Харьковскую область с нового направления.