Несколько срочников из Чебаркуля погибли в Белгородской области

Пятеро срочников из части около города Чебаркуль в Челябинской области погибли в результате взрыва управляемого снаряда в Белгородской области. Об этом сообщает сайт «74.ру», ссылаясь на данные родных погибших.

«Они сами построили там себе блиндаж, заселились туда 30 декабря. 10 января мы с Артемом созванивались последний раз, а утром 11-го случился прилет», — рассказал отец 20-летнего погибшего Артема Сергей Жеребцов.

Артем вырос в Челябинске. На срочную службу молодого человека призвали в июле прошлого года. Осенью срочников отправили в Свердловскую область, там, уверен Сергей Жеребцов, они проходили обучение на снайперов. После двухнедельной учебы на полигоне батальон был отправлен в Белгородскую область. По словам отца, контракт Артем не подписывал.

Еще четверо погибших также были срочниками. Жеребцов уточнил, что один парень был призван в армию из Троицкого района, другой — из Самарской области, еще двух братьев призвали из Нальчика. Все родные погибших получили справки.

Присутствующий на похоронах военный комиссар Металлургического района Челябинска Александр Чернов заявил, что батальон Артема «выполнял боевые задачи по охране границы». Посмертно Артема Жеребцова наградили орденом Мужества.

Юрист Тимофей Васкин пояснил, что на территории Белгородской области с 9 августа 2024 года введен режим контртеррористической операции (КТО). Для участия в КТО солдат-срочников привлекать можно. Однако отец Артема считает, что его сын погиб в результате выполнения боевых задач, к которым не был подготовлен.

До этого главный военный священник Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Дмитрий Василенков заявил, что в августе 2024 года 700 срочников в Курской области вернулись на оставленные ими позиции после общения с военным духовенством.

В начале декабря участник СВО приехал на госпитализацию в Петербург и ушел в монастырь.