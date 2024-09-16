Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют танки Abrams со значительной скоростью. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine (MWM).

«Темпы потери украинскими войсками танков Abrams значительно возросли», — говорится в сообщении.

В качестве аргумента, автор материала представил последние снимки, сделанные в зоне спецоперации.

На данный момент более 20 из 31 танка, поставленных американской стороной Украине, были уничтожены, выведены из строя или захвачены, отмечает издание.

На фоне больших потерь американских танков геополитический аналитик Брэндон Вейхерт заявил, что Украине и ее союзникам необходимо добиться мира с Россией, пока это еще не поздно.

До этого американская газета The Washington Post сообщила, что ВСУ могут осуществить государственный переворот, если будет заключен мирный договор с РФ, предусматривающий территориальные уступки России со стороны Украины.

Ранее российские танкисты рассказали о тактике боя против Abrams и Leopard.