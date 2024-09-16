Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что ВСУ стали быстрее лишаться американских танков Abrams

MWM: ВСУ теряют американские танки Abrams со значительной скоростью

close
Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют танки Abrams со значительной скоростью. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine (MWM).

«Темпы потери украинскими войсками танков Abrams значительно возросли», — говорится в сообщении.

В качестве аргумента, автор материала представил последние снимки, сделанные в зоне спецоперации.

На данный момент более 20 из 31 танка, поставленных американской стороной Украине, были уничтожены, выведены из строя или захвачены, отмечает издание.

На фоне больших потерь американских танков геополитический аналитик Брэндон Вейхерт заявил, что Украине и ее союзникам необходимо добиться мира с Россией, пока это еще не поздно.

До этого американская газета The Washington Post сообщила, что ВСУ могут осуществить государственный переворот, если будет заключен мирный договор с РФ, предусматривающий территориальные уступки России со стороны Украины.

Ранее российские танкисты рассказали о тактике боя против Abrams и Leopard.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами