В Раде одобрили проект кредитного оборонного соглашения

Нардеп Железняк: Рада одобрила соглашение с Британией о кредитной поддержке ВПК

Верховная рада одобрила соглашение с Британией о кредитной поддержке военно-промышленного комплекса Украины с развитием оборонных возможностей вместе с Лондоном. Об этом в Telegram-канале пишет народный депутат Ярослав Железняк.

«Когда весь зал голосует, а не только коалиция, то и голоса нашлись. Законопроект №0300. Ратификацию рамочного соглашения между Украиной и Великобританией по официальной кредитной поддержке развития оборонных возможностей Украины поддержали — 245 депутатов», — пишет Железняк.

Согласно проекту, Украина рассчитывает на получение от Британии не менее £2 млрд на закупку систем противовоздушной обороны и ракет к ПВО.

До этого депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что возобновление поставок оружия Украине со стороны Соединенных Штатов является плохим стимулом для урегулирования вооруженного конфликта.

Ранее в США не исключили поставок оружия Украине за счет замороженных активов РФ.