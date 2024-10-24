Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ рассказали, как украинские дроны обходят российскую систему ПВО

Би-Би-Си: дроны ВСУ обходят российскую систему ПВО при помощи западных компаний

close
Oleksandr Ratushniak/Reuters

Украинские беспилотники обходят российскую систему противовоздушной обороны при помощи западных компаний. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Во время планирования ударов дронами по территории России украинские военные используют карты с указанием радиуса действия российских систем противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Военная разведка Украины получает эти данные от западных компаний. Одной из них является базирующаяся в США Palantir. При ее содействии напрямую взаимодействующие с Киевом англичане разработали программу, которая обеспечивает украинским беспилотникам генерацию и картирование наилучших путей достижения цели. Западные компании непосредственно не участвуют в планировании конкретных операций, но при этом обучили свыше тысячи украинских специалистов.

В материале отмечается, что с помощью потоков данных технологии Palantir на специальных картах, похожих на топографические, отображаются российские позиции ПВО, радиолокаторы и радиоэлектронные глушители. Украинская сторона может подтверждать эту информацию при помощи коммерческих спутниковых снимков и разведывательных данных.

23 октября сообщалось, что российская ракета «Вихрь» впервые успешно поразила беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Госдуме объяснили атаку ВСУ на спиртзаводы.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами