СМИ рассказали, как украинские дроны обходят российскую систему ПВО

Украинские беспилотники обходят российскую систему противовоздушной обороны при помощи западных компаний. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Во время планирования ударов дронами по территории России украинские военные используют карты с указанием радиуса действия российских систем противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Военная разведка Украины получает эти данные от западных компаний. Одной из них является базирующаяся в США Palantir. При ее содействии напрямую взаимодействующие с Киевом англичане разработали программу, которая обеспечивает украинским беспилотникам генерацию и картирование наилучших путей достижения цели. Западные компании непосредственно не участвуют в планировании конкретных операций, но при этом обучили свыше тысячи украинских специалистов.

В материале отмечается, что с помощью потоков данных технологии Palantir на специальных картах, похожих на топографические, отображаются российские позиции ПВО, радиолокаторы и радиоэлектронные глушители. Украинская сторона может подтверждать эту информацию при помощи коммерческих спутниковых снимков и разведывательных данных.

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