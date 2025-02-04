Белоруссия проведет внеплановую проверку боевой готовности своей армии

Ревенко: Минск уведомил ОБСЕ о внезапной проверке боеготовности своей армии

Начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко в своем аккаунте в соцсети X сообщил, что Белоруссия проведет внезапную проверку боеготовности Вооруженных сил республики.

«Белоруссия в добровольном порядке уведомила государства ОБСЕ о внезапной проверке боевой готовности, проводимой в Вооруженных силах», — сообщил Ревенко.

Он добавил, что Минск сообщил странам — членам ОБСЕ цели, сроки, количество участников проверки и другую информацию, обеспечивающую открытость военной деятельности.

До этого агентство Associated Press сообщало, что Польша продолжает строить защитные сооружения на границе с Белоруссией. Около 13 тыс. пограничников и солдат охраняют около 400 км границы, которая стала буферной зоной с момента начала Россией военной операции на Украине. Аналогичные укрепления расположены на северной границе республики с Калининградом.

Ранее Польша сообщала, что десятки польских военных были ранены на границе с Белоруссией.