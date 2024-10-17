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Десятки польских военных были ранены на границе с Белоруссией

МО Польши: более 60 польских военных ранены на границе с РБ с начала года

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Global Look Press

Более 60 польских военнослужащих получили различные ранения на границе с Белоруссией с начала текущего года. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Бейда, выступая перед депутатами сейма, передает РИА Новости.

«Во время задержания или сдерживания нелегальных мигрантов с начала 2024 года были ранены 63 солдата», — заявил он.

По словам Бейды, численность военнослужащих, которые принимают участие в охране госграницы, «соответствует актуальному уровню угрозы». Замминистра нацобороны Польши отметил, что их число составляет около шести тысяч человек, а в случае ухудшения ситуации их численность вырастет до 17 тысяч.

Бейда добавил, что с начала текущего года на границе с Белоруссией было зафиксировано больше попыток нелегального пересечения, чем за весь прошлый год.

До этого замминистра нацобороны Польши Цезарь Томчик сообщил на пресс-конференции о незащищенности восточной границы республики (на востоке Польша граничит с Литвой, Белоруссией и Украиной, на севере — с российской Калининградской областью). По его словам, это «дырявый забор», поэтому возникла необходимость в программе «Восточный щит».

Ранее в Польше назвали все границы в Европе искусственными.

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