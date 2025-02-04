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В Курской области за сутки ликвидировали несколько сотен украинских солдат

Минобороны РФ: ВСУ за сутки лишились до 345 военнослужащих в Курской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Украинские войска в течение суток потеряли до 345 солдат в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве, за аналогичный промежуток времени российские бойцы уничтожили два танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 27 боевых бронированных машин. Еще украинские формирования лишились двух минометов, 24 автомобилей, четырех орудий полевой артиллерии и по одному зенитному пушечно-ракетному комплексу «Тунгуска», бронетранспортеру и боевой машине пехоты.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 57 330 военнослужащих», — говорится в заявлении.

Также из текста следует, что Вооруженные силы РФ ликвидировали более 4 900 единиц техники украинских формирований. В их числе 331 танк, 45 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 1 708 боевых бронированных машин и 192 бронетранспортера.

4 февраля подразделения группировки российских войск «Север» нейтрализовали разведывательную группу ВСУ в районе населенного пункта Старая Сорочина, расположенного в Курской области. Украинский отряд состоял из четырех человек, их ликвидировал расчет FPV-беспилотников.

Ранее российские бойцы заявили об обострении ситуации в Курской области.

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